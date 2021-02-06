Эр-Рияд, , 19:26 — REGNUM Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, сообщает агентство SPA.

Отмечается. что во время разговора саудовский министр поздравил Блинкена с назначением на пост госсекретаря. Он также заявил о стремлении Саудовской Аравии сотрудничать с США в ряде сфер.

Стороны также обсудили отношения между двумя странами и ряд вопросов, представляющих общий интерес.

Напомним, ранее газета Defense News сообщила, что продажа Соединёнными Штатами крупной партии авиабомб Саудовской Аравии отменяется.

По данным источников издания, такое решение принято американскими властями вслед за отменой дальнейшего участия США в силовой поддержке действий в Йемене возглавляемой Саудовской Аравией так называемой антитеррористической коалиции.

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