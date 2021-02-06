Москва, , 19:36 — REGNUM Заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в котором он предрёк Украине потерю Херсона и Мариуполя после закрытия оппозиционных телеканалов, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 6 февраля в социальной сети Facebook.

«Ну вот и ещё один актёр на горизонте. Мишико, вкус к галстукам не потерял?», — обращается Лина Л.

Многие пользователи предположили, что прогноз Саакашвили может оказаться правдивым. Они отметили, что, помимо перечисленных экс-президентом Грузии территорий, Украина может лишиться также и Одесской области.

«Саакашвили обнадежил сегодня жителей Херсона и Мариуполя. А что же Одесса? Почему о ней Михо забыл?! Одесситы ведь тоже ждут своих!», — написала Katia G.

Некоторые комментаторы отвергли нападки на России в вопросе того, что якобы Москва намеревается присоединить себе данные территории силой. Они уверены, что Херсон, Мариуполь и Одесса могут оказаться в составе Российской Федерации только лишь по факту волеизъявления жителей данных регионов.

«Никого и ничего Россия захватывать не собирается. Если сами захотят вернуться на свою историческую Родину, то милости просим, а нет, так и живите и будьте здоровы и счастливы», — пишет Елена Г.

Нашлись и те, кто предположил, что исход событий, который предрёк Саакашвили, неминуем. Они уверены, что действия руководства Украины могут привести только к распаду страны.

«Вполне ожидаемо. И всё прекрасно в этой новости. Благодаря … режиму в Киеве распад Украины закономерен. Це добре!», — поделился своим мнением Илья Б.

Напомним, 6 февраля экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрёк Украине потерю Херсона и Мариуполя после закрытия оппозиционных телеканалов.