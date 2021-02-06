Киев, , 18:23 — REGNUM Украине после того, как президент страны Владимир Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы, грозит потеря некоторых территорий. Об этом сообщил бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала «Украина».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, боевые столкновения в Донбассе выйдут на «новый этап», так как решение Зеленского не поможет остановить военный конфликт.

«Будут (в Донбассе — прим. ИА REGNUM) стрелять еще больше, — отметил Саакашвили. — Давайте не будем себя обманывать».

Саакашвили считает, что для «содержания» Крыма России якобы нужен «плацдарм» на территории Украины, поэтому Мариуполь и Херсон рано или поздно «отойдут» к РФ.

Как передавало ИА REGNUM, Крым воссоединился с РФ в марте 2014 года, после госпереворота в Киеве. Жители полуострова приняли данное решение на референдуме. Однако власти Украины продолжают считать полуостров своей территорией.

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