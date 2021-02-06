Москва, , 17:41 — REGNUM Министерство иностранных дел России завело аккаунт в соцсети TikTok, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя журналистам открытие аккаунта, Захарова сказала, что это было запланировано давно.

«А развитие событий последних недель ускорило процесс. Это не дань моде, а просто информационная работа», — уточнила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне получила ответ компании TikTok, в котором представительство в РФ отметило готовность к взаимодействию.

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