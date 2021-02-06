Амстердам, , 17:35 — REGNUM Расследование в отношении Украины в связи с незакрытым воздушным пространством над Донбассом в день крушения малайзийского Boeing в 2014 году решили не проводить Нидерланды. Об этом свидетельствует обнародованный на сайте голландского правительства документ.

В документе отмечается, что на основе доклада, подготовленного Фондом безопасности полетов, было принято данное решение. Вывод независимых экспертов свидетельствует о том, что для привлечения к ответственности украинского руководства за «неполное закрытие воздушного пространства» у следствия в настоящее время нет достаточных оснований.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля 2014 года на территории Донбасса разбился Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия). На борту воздушного судна находились 298 человек, все они погибли.

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