Анкара, , 16:00 — REGNUM Турция, власти которой воплощают в жизнь более половины реализуемых в мире мегапроектов, стремится войти в десятку ведущих экономик мира. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 6 февраля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в режиме видеоконференции к участникам церемонии открытия моста Тохма в провинции Малатья.

«Турция добилась значимых результатов во всех областях, — сказал турецкий лидер. — Это результат активной поддержки и вклада народа в политику властей».

По его словам, власти страны намерены реализовать новые крупные проекты, что выведет страну в топ-10 ведущих экономик мира.

Как передавало ИА REGNUM, 27 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава компании SpaceX Илон Маск провели телефонные переговоры.

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