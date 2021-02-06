Курган, , 15:57 — REGNUM Курганское региональное отделение «Единой России» сменило лидера. На партийноё конференции 6 февраля 2021 года его секретарём вместо Евгения Кафеева стал депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков, сообщает пресс-служба партийного отделения.

Евгений Кафеев (слева) и Александр Ильтяков Пресс-служба курганского отделения «Единой России»

Отмечается, что президиум Генсовета «Единой России» принял решение назначить Евгения Кафеева заместителем руководителя Уральского межрегионального координационного совета партии.

«Надо идти дальше, время не стоит на месте. Выражаю благодарность всем местным секретарям, правительству региона. Было тяжело, но все вместе мы провели достойный период времени. Будем работать дальше на благо жителей Курганской области», — подвёл итоги своей работы на посту секретаря Евгений Кафеев.

Руководитель Уральского межрегионального координационного совета Иван Квитка отметил, что Евгений Кафеев будет входить во взаимодействие с региональными отделениями партии Уральского федерального округа по вопросам подготовки и проведения избирательных кампаний всех уровней.

Александр Ильтяков поделился, в свою очередь, планами встретиться со всеми местными отделениями партии.

«Необходимо проговорить наши общие цели и задачи, услышать все проблемы для принятия дальнейших решений по улучшению работы не только партии, но и всей Курганской области», — сообщил Александр Ильтяков.

Александр Ильтяков родился 9 октября 1971 года в городе Кургане. Окончил школу, служил в Вооружённых Силах СССР. После службы в армии работал на Курганском мясокомбинате с 1992 по 1994 годы.

В 1995 году Александр Ильтяков стоял у истоков основания мясоперерабатывающего предприятия «Велес» в селе Частоозерье Курганской области. В 2001 году он окончил Московский государственный университет прикладной биотехнологии на отделении «Инженерия и технология мясопереработки». Является кандидатом технических наук, защитил диссертацию «Разработка и применение комплекса соевых белков и пищевых волокон в технологии мясных продуктов».

Александр Ильтяков избирается депутатом Госдумы РФ с 2012 года как самовыдвиженец. Примечательно, что членом партии «Единая Россия» он стал 3 февраля 2021 года.