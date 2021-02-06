Берлин, , 15:38 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что правительство Федеративной Республики Германия приняло план действий, согласно которому белорусским оппозиционерам в Германии будет оказана поддержка. Об этом федеральный канцлер заявила 6 февраля в ходе своего видеовыступления.

Протесты в Белоруссии © ИА REGNUM

По словам Меркель план действий, принятый правительством Германии, называется «Гражданское общество Белоруссии». Согласно данному плану «преследуемые оппозиционеры и бедствующие люди» смогут в упрощенном порядке получить визу и таким образом обрести «убежище» в Германии.

«Мы хотим помочь травмированным жертвам пыток, ввести стипендии и поддержать независимые СМИ», — цитирует Меркель РИА Новости.

Меркель также отметила, что это не изменит ситуацию с «противостоянием» между сторонами конфликта в республике, так как извне этого добиться невозможно. Но это продемонстрирует поддержку Германией оппозиции.

Канцлер ФРГ также призвала белорусские власти немедленно «прекратить насилие и освободить политических заключенных». Также она добавила, что Германия и Европейский Союз продолжат «привлекать к ответственности виновных в продолжающихся нарушениях прав человека в Белоруссии».

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Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул на Нобелевскую премию мира кандидатуру лидера белорусской оппозиции, бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую.