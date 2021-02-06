Ереван, 6 февраля 2021, 14:46 — REGNUM Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил о своем возвращении в политику. Об этом он сообщил в интервью изданию Sputnik, опубликованном 6 февраля.
По словам политика люди в Армении «вкусили» плоды популизма, результаты «цветных революций» и работы людей без опыта.
Он также добавил, что новые парламентские выборы в Армении станут двухполюсными — между представителями нынешней власти и ее противоположностями.
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Напомним, 18 июня 2020 года апелляционный суд Армении освободил Кочаряна из-под стражи. Уголовное дело в отношении политика было возбуждено в 2018 году после прихода к власти Никола Пашиняна.
Роберт Кочарян был президентом Армении с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года.