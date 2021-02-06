Москва, , 13:56 — REGNUM В Российской Федерации появился национальный стандарт (ГОСТ, государственный стандарт) по информированию граждан о чрезвычайных ситуациях. Об этом 6 февраля сообщает ТАСС.

Тревожный звонок Цитата из х∕ф «Пожарный». Реж. Чарли Чаплин. 1916. США

Данный стандарт разработан для предотвращения возникновения паники среди населения. Согласно этому стандарту, до граждан должна регулярно доводиться полная оперативная информация о чрезвычайной ситуации так, чтобы было исключено возникновение информационного вакуума. Информация, доводимая до граждан, не должна носить противоречивый характер.

Также в стандарте прописан порядок информирования граждан о чрезвычайной ситуации через средства массовой информации и другие каналы. Стандарт регулирует информирование о параметрах и масштабах ЧС, принимаемых властями мерах и способах защиты.

Кроме того, стандарт определяет правила информирования о выплатах, восстановлении утраченных документов и прочего.

Ранее подобного стандарта не существовало. Он вступит в силу с 1 июня 2021 года.