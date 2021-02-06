Вашингтон, , 13:54 — REGNUM Американская телекомпания Fox News сняла с эфира вечернее шоу Lou Dobbs Tonight, которое вёл телеведущий Лу Доббс, являющийся сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

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В Fox News объяснили отказ от телешоу Лу Доббса «регулярным изменением эфирной сетки». Взамен Lou Dobbs Tonight в эфире Fox Business будет выходить шоу Fox Business Tonight с двумя сменяющимися ведущими: Джеки Де Анжелисом и Дэвидом Эсманом.

Телешоу Лу Доббса пользовалось широкой популярностью, в 2020 году в Fox News заявляли, что Lou Dobbs Tonight собирает в среднем 305 тысяч телезрителей, что позволяет Fox Business обходить по охвату аудитории другие деловые новостные телеканалы, включая CNBC.

Лу Доббс известен как стойкий сторонник бывшего президента США Дональда Трампа. Осенью 2020 года он поддержал заявления Трампа о фальсификации президентских выборов в США.