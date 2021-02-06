Ташкент, , 13:56 — REGNUM Заместителем министра юстиции Узбекистана в соответствии с указом президента республики Шавката Мирзиёева был назначен Алишер Каримов, сообщили в пресс-службе министерства юстиции.

В 1999 году Каримов был ведущим специалистом правового управления министерства внешних экономических связей (сейчас министерство инвестиций и внешней торговли). В 2017 году был назначен на должность заместителя начальника управления уголовного, административного и социального законодательства при министерстве юстиции.

С 2019 года по настоящее время был начальником главного законодательного управления министерства юстиции.

Каримов сменил на данном посту Бахрома Кучкарова, который стал заместителем председателя Центральной избирательной комиссии.

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