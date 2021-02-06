Киев, , 13:15 — REGNUM Решение Совнацбеза (СНБО) Украины, согласно которому было заблокировано вещание трех оппозиционных телеканалов, основывается на конкретных доказательствах, которые в ведомстве собирали в течение последних 8 месяцев.

Об этом в эфире украинского телевидения вечером 5 февраля заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Силовик отметил, что в ходе расследования стало известно, что люди, «которые сегодня в России зарабатывают деньги, за эти деньги финансировали украинские телеканалы, причем это финансирование происходило не совсем открытым способом». Каких-либо подробностей на этот счет он не сообщил.

«Когда сделали анализ происходящего на этих каналах, на что они влияют и чем они занимаются — это был сплошной ужас», — отметил секретарь Совнацбеза.

Он добавил, что у ведомства было достаточно фактов для того, чтобы утверждать, что это решение является как «абсолютно законным», так и «абсолютно своевременным».

«Дальше этого терпеть нельзя было, это очень опасно для страны», — резюмировал Данилов.

ИА REGNUM напоминает, что вечером 4 февраля Верховный суд Украины получил два иска от граждан относительно обжалования указа Зеленского введении санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK. О своем намерении обращаться в суды, в том числе европейские, из-за закрытия телеканалов заявляла и партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».