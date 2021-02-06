Киев, , 12:46 — REGNUM «Нормандский формат» переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе не выполнил свою функцию, поскольку не привел к завершению войны, заявил украинский вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Свое мнение чиновник выразил в интервью государственному информагентству «Укринформ», материал был опубликован вечером 5 февраля.

Резников подчеркнул, что вопрос модернизацииМинских соглашений по урегулированиюявляется «очевидным» — «что бы там ни говорили в Российской Федерации и как бы это их ни раздражало».

Вице-премьер Украины видит новый импульс в привлечении к переговорам США и Польши.

«Участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира», — пояснил представитель Киева.

Он отметил, что Украина заинтересована и должны двигаться именно в направлении создания «дополнительных альянсов», которые могли бы принести пользу.

ИА REGNUM напоминает — 18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что главная причина отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе состоит в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев и «заставить своих подопечных прекратить подрывать Минские договоренности».

Отдельно глава российской дипломатии отметил, что представители Украины в последнее время делают многочисленные заявления относительно необязательности выполнения Минских соглашений, что, по его мнению, «полная неграмотность».

«Нормандский формат» предполагает участие в переговорах по урегулированию России, Украины, Франции и Германии. Последняя встреча в «нормандском формате» на высшем уровне состоялась в декабре 2019 года в Париже.