6 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) не в первый раз получает от Киева приглашения участвовать в урегулировании конфликта на Украине, воспринимая их все-таки как риторические и считая, что украинские власти не заинтересованы по-настоящему в вовлечении Польши в какие-либо форматы, поскольку ставку делают то на Германию, то на США.

Станислав Стремидловский, , 12:46 — REGNUM



Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Вице-премьер Украины Алексей Резников, курирующий проблемы Донбасса, совершил визит в Польшу, где встретился с вице-премьером Ярославом Говином, главой МИД Збигневым Рау, руководителем Бюро национальной безопасности (BBN) Павлом Солохом. Если говорить о конкретных достижениях, то Киев и Варшава договорились о заседании украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, которая не собиралась уже несколько лет. Она состоится 31 марта — 1 апреля, Украина будет принимающей стороной.

Отдельной темой стала ситуация в Донбассе. По данным BBN, украинский вице-премьер представил информацию о состоянии переговоров в Минском формате, подробный план восстановления конфликтных зон и привлечения иностранных инвесторов. В частности, Резников рассказал о проекте «особой экономической зоны в Донбассе, который может стать украинским ответом на предложение России создать там административную единицу с особым статусом». Киев предлагает польским компаниям прийти в регион, рассчитывая, что вслед за ними потянется «испанский, французский и немецкий» бизнес. Проблема здесь в том, что Донбасс остается зоной конфликта, что вряд ли будет стимулировать потенциальных зарубежных инвесторов. К тому же Варшаве предлагают активизировать присутствие в Восточной Украине, традиционно придерживающейся пророссийской ориентации, а не в Западной Украине, где так сильны евроинтеграционные настроения.

Однако у Киева есть свои расчеты. В интервью газете Rzeczpospolita вице-премьер обозначил интригующий сюжет. «Посмотрите, что происходит в Белоруссии, а также в России, — заявил он. — Люди, которые правят там, не вечны. Окно возможностей появится, и я думаю, что это произойдет в этом году. Это интуиция, я чувствую, что в этом году мы добьемся успеха». Перемены связываются с протестными в России. Как добавил Резников, «мы понимаем, что здесь начались тектонические изменения. Кардинально все не изменится, но изменения будут. И эти изменения коснутся соседних стран». Это, с одной стороны. С другой, в беседе с уже «Укринформом» он выразил надежду на то, что новая администрация США, «учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира». Но Варшава возглавит ОБСЕ только в 2022 году, что не связывается со словами Резникова об «окне возможностей», которое он ожидает в году этом.

Тем более что правящая польская партия «Право и Справедливость» (PiS) не в первый раз получает от Киева приглашения участвовать в урегулировании конфликта на Украине, воспринимая их все-таки как риторические и считая, что украинские власти не заинтересованы по-настоящему в вовлечении Польши в какие-либо форматы, поскольку ставку делают то на Берлин, то на Вашингтон. Сейчас, похоже, для Украины наступило время головокружения от успехов после звонка в Киев нового государственного секретаря США Энтони Блинкена. По итогам беседы глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV сообщил: «Что касается идеи о тройном союзе в Черноморском регионе, я сегодня сказал государственному секретарю, что США могут рассчитывать на Украину как надежного партнера именно в Черноморском регионе и Центральной Европе, это наше пространство существования, это те места, где мы можем делать реальный вклад. И заверяю вас, что и Украина, и Грузия, и Молдавия уже активно двигаются в том направлении. Больше пока не скажу, когда будет результат — все узнают».

ВСУ U.S. Army Europe Images

По мнению ведущего польского аналитика Марека Будзиша, эти слова вкупе с распоряжением президента Украины Владимира Зеленского проверить боеготовность украинских вооруженных сил в Донбассе говорит о том, что «мы наблюдаем укрепление «фронтовых» государств, военную поддержку Украины и Грузии, наращивание присутствия на Черном море». Военная поддержка предполагает военные решения. А значит в случае обострения в Донбассе, куда Киев заманивает Варшаву, Польша становится прямым участником внутреннего украинского и украинско-российского конфликтов. Возможно, поэтому в польскую прессу была «слита» информация об итогах учений «Зима-2020», проведенных министерством обороны Польши, показавших, что условный противник с Востока (понятно кто) разгромил польскую армию за пять дней. При этом польский таблоид Super Express отметил, что «командиры отдельных подразделений были в шоке» и «отказывались выполнять некоторые приказы, которые оказались им просто непонятны». После чего некоторые польские эксперты задались вопросом, какой смысл поддерживать Украину в качестве буфера против России, если это все равно не работает.

Но если предположить, что Киев рассчитывает на проведение мирного сценария, который поддержит администрация Джо Байдена, то тогда ситуация видится иным образом. Правда, такое урегулирование невозможно без Москвы. А без Варшавы? Вполне. Поэтому польские компании зазывают в Донбасс. Польский кошелек пригодится. Что касается остального, то пока Польша показывает себя недоговороспособной с Россией — не очень.