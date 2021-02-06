Душанбе, , 10:07 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел ТаджикистанаМузаффар Хусейнзода 5 февраля принял чрезвычайного и полномочногопосла Украины в республике Василия Серватюка, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Таджикистана, а также в посольстве Украины в республике.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние отношений между двумя государствами, а также — перспективы отношений между странами в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной и иных сферах.

Также собеседники обменялись мнениями о сотрудничестве между странами в рамках международных и региональных организаций.

В пресс-службе посольства Украины в Таджикистане отметили в свою очередь, что встреча была «плодотворной и конструктивной». В ходе встречи стороны обсудили «проблематику торгово-экономического сотрудничества, политического диалога, культурно-гуманитарные и консульские вопросы», отметили в пресс-службе дипломатического представительства Украины.