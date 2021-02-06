Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Американское агентство Bloomberg считает, что с приходом нового правительства Германия неизбежно откажется от газопровода «Северный поток — 2». Материал агентства на эту тему вышел 5 февраля.

Напомним, что Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российских газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствуют строительству газопровода, так как американцы хотят продавать Германии свой сжиженный газ. Тем не менее германские власти пока отбиваются от давления США и поддерживают проект.

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о том, что она не будет больше выдвигать свою кандидатуру на пост главы германского правительства. Очередные выборы в бундестаг пройдут осенью 2021 года.

Журналисты Bloomberg считают, что с уходом Меркель её партия ХДС сможет остаться у власти, но не в коалиции с социал-демократами, как сейчас, а в союзе с «Зелеными». При этом социал-демократы строительство «Северного потока — 2» поддерживают, а вот «Зеленые» — нет.

Таким образом, журналисты Bloomberg уверены, что с приходом нового правительства в Германии, «Северный поток — 2» окажется невостребованным, и в трубе не будет ничего, кроме воздуха.

Стоит отметить, что пока власти Германии последовательно поддерживают строительство СП-2 и даже смогли перетащить на свою сторону президента Франции Эммануэля Макрона.