Стокгольм, , 08:16 — REGNUM Министерство иностранных дел Швеции утверждает, что высылаемый из Российской Федерации сотрудник генерального консульства королевства в Санкт-Петербурге вовсе не участвовал в несанкционированных акциях протеста в городе. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба шведского внешнеполитического ведомства накануне, 5 февраля.

Напомним, что Министерство иностранных дел России заявило о том, что из страны высылаются дипломаты Швеции, Германии и Польши, которые участвовали в массовых беспорядках 23 января. О высылке дипломатов было объявлено в тот момент, когда в Москве находился с официальным визитом верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В МИД Швеции подтвердили, что получили информацию о высылке сотрудника генерального консульство королевства в Санкт-Петербурге. В шведском МИд считают высылку «совершенно неоправданной» о чем и сообщили российской стороне.

«Министерство решительно отвергает заявления российской стороны, что дипломат принимал участие в митинге в России», — сказано в заявлении МИД Швеции.