Янгон, Мьянма, 6 февраля 2021, 08:12 — REGNUM Сотни людей вышли на улицы города Янгон в ночь на 6 февраля, выступая против государственного переворота в Мьянме. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.
«Военный диктатура проиграет, проиграет. Демократия, победит, победит», — скандировали протестующие.
Они потребовали освободить свергнутого президента Вин Мьина и лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других лиц, которые были задержаны после захвата власти военными.
Отмечается также, что сегодняшняя акция стала крупнейшей после госпереворота.
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Ранее СМИ сообщали, что высших руководителей в Мьянме задержали якобы по обвинению в нарушении нескольких законов страны. Власть в стране взяли военные, которые объявили чрезвычайное положение на год.
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