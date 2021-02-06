Янгон, Мьянма, , 08:12 — REGNUM Сотни людей вышли на улицы города Янгон в ночь на 6 февраля, выступая против государственного переворота в Мьянме. Об этом сообщает агентство Agence France-Presse.

«Военный диктатура проиграет, проиграет. Демократия, победит, победит», — скандировали протестующие.

Они потребовали освободить свергнутого президента Вин Мьина и лидера правящей партии Мьянмы «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи и других лиц, которые были задержаны после захвата власти военными.

Отмечается также, что сегодняшняя акция стала крупнейшей после госпереворота.

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Ранее СМИ сообщали, что высших руководителей в Мьянме задержали якобы по обвинению в нарушении нескольких законов страны. Власть в стране взяли военные, которые объявили чрезвычайное положение на год.

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