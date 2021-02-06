Киев, , 08:11 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о запрете на территории Украины книг Михаила Булгакова. Об этом он рассказал в своем очередном видеоблоге, опубликованном 5 февраля на странице главы украинского государства в социальной сети Facebook.

«Новость о том, что в Украине запретили книги Булгакова… Только одному издательству в соответствии с украинским законодательством было отказано (в ввозе на территорию Украины одной из книг Булгакова — ИА REGNUM). Не из-за великого Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма. Короче говоря, новость о запрете Булгакова в Украине это как сказал профессор Преображенский (главный герой повести «Собачье сердце» — ИА REGNUM) «бред космического масштаба», — отметил Зеленский.

Зеленский также продемонстрировал своим зрителям книги Михаила Булгакова, купленные «в самом центре Киева» накануне. Он отметил, что они были изданы на русском языке как на Украине, так и «у них» (видимо имелась ввиду Россия — ИА REGNUM).

Аналогичным образом президент Украины «опроверг» информацию о запрете на Украине произведений Бориса Акунина, продемонстрировав несколько его книг, приобретенных «вчера» в центре «фашиствующего Киева».

Информацию о запрете книг он назвал «наглой, циничной и опасной» ложью, обвинив в этом некоторые СМИ и «некоторых» экспертов и украинских депутатов.

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Напомним, ранее начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Украины Сергей Олийнык пояснил, по какой причине запретили ввоз на территорию Украины романа «Мастер и Маргарита» одного из российских изданий, а также — серию книг Бориса Акунина «Приключения Эраста Фандорина».