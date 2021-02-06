Вашингтон, , 07:54 — REGNUM В США окружной суд Вашингтона 6 февраля решил освободить Койю Гриффина, ранее задержанного за участие в беспорядках и нападении на Капитолий 6 января. Об этом со ссылкой на решение федерального судьи Берил Хауэлл сообщает газета Politico.

«В отличие от большинства наглых бунтовщиков он не был вооружён и мирно покинул территорию Капитолия. Он не был участником насильственного вторжения в Капитолий или частью мародёрствующей толпы, которая бродила по залам законодательной ветви власти 6 января, и обвинение, которое ему сейчас предъявлено, отражает этот факт», — объяснила Хауэлл своё решение об освобождении Гриффина из-под стражи.

По её словам, пандемия коронавируса значительно увеличивает продолжительность судебных разбирательств, и чиновник из штата Нью-Мексико мог бы провести под стражей до суда больше времени, чем срок его возможного наказания в случае признания его виновным.

Ранее решение о задержании Гриффина до окончания слушаний по его делу вынес магистратский суд Вашингтона. Гриффин, представляющий власти округа Отеро, является сторонником бывшего президента США Дональда Трампа и создателем группы активистов Cowboys for Trump («Ковбои за Трампа»).

Как сообщало ИА REGNUM, в доме Рейчел Пауэлл, матери восьмерых детей из округа Мерсер, штат Пенсильвания, которую подозревают в причастности к нападению на Капитолий США 6 января, сотрудники Федерального бюро расследования провели обыски.

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