Каракас, , 07:53 — REGNUM Задержанный по подозрению в подготовке взрыва в здании венесуэльского парламента был завербован Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ). Об этом заявил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес 5 февраля в эфире телеканала Venezolana de Television.

По его словам, вербовку на территории Колумбии осуществил агент американской спецслужбы Мариано Хосе Угарте Морильо. Родригес продемонстрировал документ с информацией об этом сотруднике ЦРУ.

Глава парламента также добавил, что целями задержанного являлись дестабилизация обстановки, саботаж и нарушение работы радарной станции.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января Хорхе Родригес заявил, что за попыткой взрыва в парламенте Венесуэлы стоит венесуэльская оппозиция, в частности координатор политической партии «Народная воля» Леопольдо Лопес.

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