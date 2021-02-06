Нейпьидо, , 07:44 — REGNUM Боевики из вооруженной группировки «Армия Национального демократического альянса Мьянмы» напала на кортеж бывшего члена правительства в зоне Коканг Кхин Маун Люина в Мьянме, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официальное заявление мьянманской армии.

По его данным, на конвой напали 20 боевиков, когда автомобили следовали из Лашио в Лауккай. В результате нападения погибли девять гражданских лиц и трое полицейских. Еще восемь мирных жителей и пятеро сотрудников полиции получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Были арестованы президент страны и глава правящей партии, а на мьянманской территории был объявлен режим чрезвычайного положения сроком на год.

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