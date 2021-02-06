Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Обращение к спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с призывом убрать металлический забор у здания Капитолия направила группа членов этого законодательного органа. Об этом сообщил конгрессмен-республиканец Тед Бадд 5 февраля на своей странице в Twitter.

Документ подписали 42 парламентария. Они опасаются, что ограждения могут оставить у стен Капитолия навсегда. Авторы обращения просят Конгресс и его представителей «прекратить прятаться» от общественности. Кроме сноса забора, они призывают вернуть домой всех бойцов Национальной гвардии США, которые охраняют объект с момента инаугурации главы Белого дома Джо Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января временная глава полиции Капитолия Йогананда Питтман призвала возвести постоянное ограждение по периметру здания Конгресса.

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