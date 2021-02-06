Вашингтон, , 07:08 — REGNUM Коллективный подход к ряду вопросов, включая политику в отношении России, обсудил с главами МИД Германии, Франции и Великобритании госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе американского госдепа.

Кроме РФ, стороны затронули ситуацию в Мьянме, Иране и Китае, а также проблему климатических изменений. Руководители ведомств подтвердили важность трансатлантических отношений для поддержания общей безопасности, и действий в отношении угроз, с которыми сталкивается мир.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля Энтони Блинкен попросил спецпосланника США по Ирану Роберта Малли сформировать специальную группу для проведения возможных переговоров с Тегераном.

Читайте ранее в этом сюжете: Госсекретарь США призвал сформировать группу для переговоров с Ираном