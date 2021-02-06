Тулуза, Франция, , 06:44 — REGNUM Центр передового опыта в сфере космоса намерено открыть НАТО в городе Тулуза во Франции. Об этом 5 февраля сообщил на своем сайте журнал Sciences et Avenir со ссылкой на французское министерство вооруженных сил.

Учреждение будет готовить специалистов по космической безопасности. Оно должно начать функционировать с 2022 года на базе Национального центра космических исследований Франции (CNES). В ведомстве отметили, что открытие объекта поможет укрепить космическое сотрудничество между членами НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2020 года агентство DPA распространило информацию о том, что НАТО намерено создать на своей авиабазе Рамштайн в Германии космический центр.

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