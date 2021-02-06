Вашингтон, , 06:41 — REGNUM Администрация соцсети Twitter выступила с осуждением блокировки своих сервисов на территории Мьянмы, передает телеканал CNN.

«Это подрывает общественный дискурс и нарушает право людей на гласность», — заявил представитель компании.

Он также выразил озабоченность блокировками соцсетей на территории Мьянмы. При этом представитель Twitter заявил, что подобные действия нарушают принцип открытого интернета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Мьянмы ограничили доступ к соцсети Twitter на территории страны. Также 3 февраля в стране закрыли доступ к социальной сети Facebook.

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