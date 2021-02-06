Москва, , 06:29 — REGNUM Высказывания президента Украины Владимира Зеленского нельзя воспринимать серьезно. Об этом написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 5 февраля в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, действия и заявления украинского лидера никогда не были связаны между собой.

«Нельзя всерьез воспринимать то, что обещал, говорил и говорит Зеленский… У него не просто слово расходится с делом. У него слова никак не связаны с делами. Вообще никак», — считает парламентарий.

Так, он оценил решение Зеленского закрыть три оппозиционных телеканала на Украине. Пушков сослался на давнее высказывание украинского президента, который в 2019 году пообещал, что за свою жизнь не закроет ни одного телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, о введении Владимиром Зеленским санкций против украинских телеканалов NewsOne, ZIK, «112 Украина» было объявлено 2 февраля. После этого указанные СМИ прекратили вещание на территории страны.

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