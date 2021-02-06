Токио, , 06:30 — REGNUM Вблизи спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые Япония считает своими, утром 6 февраля появились два патрульные корабли Китая. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По его данным, корабли КНР в какой-то момент направились к находящимся в том же районе японским рыболовецким шхунам, но не предпринимали активных действий, поскольку поблизости от них дежурили катера береговой охраны Японии. Японские военные моряки через громкоговорители обратились к китайским кораблям с требованием немедленно покинуть «территориальные воды Японии».

Напомним, что 1 февраля в Китае вступил в силу закон, позволяющий береговой охране КНР открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета. Китай считает острова Сенкаку своими незаконно оккупированными Японией территориями.

Как сообщало ИА REGNUM, закон, принятый постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, наделил береговую охрану Китая правом использовать «все необходимые средства», в том числе открывать огонь по иностранным судам, с целью пресечь или предотвратить исходящую с их стороны угрозу.

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