Киев, , 05:51 — REGNUM Закрытые на Украине телеканалы «112», NewsOne и ZIK якобы вели подрывную деятельность против государства, поэтому у властей были «железобетонные причины» для их закрытия, объяснил 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении.

Он напомнил, что 20 лет посвятил телевидению и «ненавидит цензуру всем своим естеством». Однако причиной принятого им решения стала не критика в адрес властей, а «антиукраинская» деятельность телеканалов. По утверждению Зеленского, попавшие под санкции каналы «содержали говорящие армии», которые якобы работали против Украины.

Уточнять, в чём именно заключалась антиукраинская деятельность телеканалов Зеленский не стал, как и не объяснил внесудебный порядок прекращения их вещания.

Ранее обеспокоенность действиями киевских властей в отношении трёх телеканалов выразили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН выразили обеспокоенность в связи с закрытием телеканалов на Украине