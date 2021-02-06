Североморск, Мурманская область, , 05:41 — REGNUM Атомный подводный крейсер (АПКР) ВМФ России «Северодвинск» 5 февраля успешно поразил крылатой ракетой «Калибр» мишень, расположенную на боевом полигоне Чижа в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

«Северодвинск» произвёл ракетный пуск в одном из полигонов боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море, в штатном режиме из подводного положения.«Крылатая ракета «Калибр», преодолев расстояние в несколько сотен километров, точно поразила назначенную цель на полигоне», — отмечается в сообщении.

«Северодвинск» является головным кораблём проекта 885 «Ясень», первым штатным носителем крылатых ракет «Калибр» на Северном флоте.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший фрегат Северного флота ВМФ России «Адмирал флота Касатонов», совершающий свой первый дальний поход, завершил деловой заход в порт Пирей (Греция).

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