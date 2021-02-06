Киев, , 05:10 — REGNUM Киевские власти вновь преодолевают последствия «вмешательства Москвы» в дела Украины, на этот раз — на рынке электроэнергии. Об этом написал президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар в статье для издания «Главред».

Эксперт утверждает, что проблема дефицита угля, о которой ранее сообщали в Киеве, возникла не случайно: правительство Украины утратило контроль над запасами топлива, а Россия в этом вопросе якобы сумела добиться исполнения «коварного замысла».

«Сколько в этих действиях коварного замысла врага, а сколько — игры на врага со стороны полезных идиотов, сказать трудно. Но совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», — написал Гончар.

Он позитивно оценил тот факт, что о проблеме дефицита угля стало известно заранее, поскольку теперь власти и население Украины будут готовы к веерным отключениям и понимать, кто виновен в них.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что запасы угля на тепловых электростанциях Украины снизились до исторического минимума.

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