Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Эксперты МАГАТЭ обнаружили следы радиоактивных веществ на двух объектах в Иране в ходе инспекции осенью 2020 года, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, речь идет о двух подозрительных объектах, которые попали в поле зрения МАГАТЭ еще в начале 2020 года. Эксперты агентства считали, что там могут находиться незаявленные ядерные материалы. Осенью того же года Иран пустил представителей МАГАТЭ на эти объекты, однако об обнаружении радиоактивных веществ не сообщалось.

Источники газеты подчеркивают, что точный состав веществ установить не удалось. Однако их наличие может говорить о попытках Ирана создать ядерное оружие. Других подробностей пока не приводится. Официальных комментариев МАГАТЭ по этому вопросу пока не давало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что США должны снять санкции с Исламской Республики для возобновления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его словам, Тегеран все еще ждет практических шагов со стороны Вашингтона.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Ирана: США должны отменить санкции, чтобы вернуться к СВПД