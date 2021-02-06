Вашингтон, , 04:47 — REGNUM Избрание премьер-министра и членов президентского совета Ливии одобряют власти США, заявил глава пресс-службы американского госдепартамента Нед Прайс 5 февраля в ходе брифинга.

По его словам, этот шаг должен привести к стабильной и безопасной ситуации на выборах в указанной североафриканской стране, которые намечены на декабрь 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ООН Антониу Гутерреш назвал избрание премьер-министра Ливии и членов президентского совета республики прорывом в урегулировании ливийского кризиса.

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