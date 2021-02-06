Вашингтон, 6 февраля 2021, 04:38 — REGNUM Госдепартамент США уведомил Конгресс о намерении отменить решение администрации бывшего президента США Дональда Трампа о включении движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) в список террористических организаций. Об этом со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства США 5 февраля сообщает агентство Reuters.
Напомним, что движение «Ансар Аллах» было внесено Минфином США в американский список террористических организаций 19 января — за день до инаугурации нового президента США Джо Байдена.
Как сообщало ИА REGNUM, США намерены прекратить силовую помощь так называемой антитеррористической коалиции, действующей в Йемене.
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