Киншаса, , 04:28 — REGNUM Председатель сената Демократической Республики Конго Алексис Тамбве Мвамба ушел в отставку в результате процедуры, начатой группой сенаторов, передает CGTN.

Сообщается, что сенаторы обвинили Мвамбу в злоупотреблениях полномочиями. В частности, против него выдвинули обвинения в растрате бюджетных средств, а также в плохом управлении верхней палатой парламента ДРК. В своем объявлении об отставке Мвамба упомянул петицию против него и его сторонников.

Ранее сторонники президента ДРК Феликса Чисекеди вернули себе контроль над Национальной Ассамблеей страны. Также коалиция президента намерена добиваться контроля и над сенатом.