Варшава, , 04:24 — REGNUM Решение о высылке из России временного поверенного в делах Польши — это ошибка, и она должна быть исправлена, заявили 5 февраля пресс-службе польского министерства иностранных дел.

В Варшаве считают, что Москва неправильно отреагировала на участие польского дипломата в незаконных акциях протеста 23 января 2021 года.

«Польская сторона ожидает, что российские власти отменят ошибочное решение. В противном случае Польша оставляет за собой возможность предпринять адекватные шаги», — говорится в распространённом сообщении.

В МИД Польши отметили также, что представитель консульства во время несанкционированной акции в Москве «выполняла исключительно служебные задачи».

Напомним, МИД России накануне объявил польского дипломата persona non grata, объяснив, что участие акции не соответствует её дипломатическому статусу.

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