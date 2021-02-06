Берлин, , 04:07 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что дальнейшие действия в отношении Москвы, высылающей из России трёх европейских дипломатов, будут обсуждаться совместно с партнёрами по Евросоюзу. Об этом он сказал в опубликованном 6 февраля интервью медиагруппе Funke.

«Наши следующие шаги мы очень подробно обсудим с коллегами по ЕС. Важна тесная координация среди партнёров», — подчеркнул глава германского МИД.

Мааса также отметил важность заявления президента США Джо Байдена вновь тесно согласовывать с союзниками действия в отношении России. Что касается самой России, то, по мнению Мааса, только от неё «зависит, каких она хочет отношений с остальной частью Европы».

«Мы всегда подчёркивали, что не хотим обрывать нить диалога с Россией и стремимся — несмотря на все сложности — к добрым, как минимум разумным отношениям», — подчеркнул он.

Напомним, 5 февраля МИД РФ объявил трёх европейских дипломатов — сотрудников посольств Швеции, Польши и Германии — persona non grata в России. Основанием для их выдворения из страны послужило участие дипломатов в незаконных акциях в Москве 23 января 2021 года.

Ранее о своём осуждении решения Москвы уже заявили в ЕС, Швеции, Польше, Германии и США.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон осуждает высылку из России дипломатов Германии, Швеции и Польши, которые «наблюдали» за проходившими в Москве в январе несогласованными акциями протеста.

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