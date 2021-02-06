Нейпьидо, , 04:03 — REGNUM Функционирование социальной сети Twitter ограничено на территории Мьянмы, 5 февраля сообщает сервис по наблюдению за интернетом NetBlocks.

Потеря связи с соцсетью начала наблюдаться у множества операторов страны с 22:00 по местному времени (18.30 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля работающая в Мьянме норвежская сотовая компания Telenor объявила, что власти этой азиатской страны временно запретили доступ к социальной сети Facebook.

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