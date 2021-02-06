Нью-Йорк, США, , 03:42 — REGNUM Избрание ливийского премьер-министра в ходе форума в Швейцарии является прорывом на пути к урегулированию политического кризиса в Ливии. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш 5 февраля в ходе пресс-конференции.

По его словам, после установления режима прекращения огня, объявления нового главы правительства, а также утверждения планов об проведении в республике выборов, необходимо, чтобы все боевики, находящиеся в стране, покинули ливийскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии были избраны премьер-министр Ливии (Абдель Хамида ад-Дбейбу) и трое членов президентского совета государства: Муса аль-Куни, Абдалла аль-Ляфи и Мухаммед аль-Манафи.

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