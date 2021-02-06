Североморск, Мурманская область, , 03:54 — REGNUM Новейший фрегат Северного флота (СФ) ВМФ России «Адмирал флота Касатонов», совершающий свой первый дальний поход, завершил деловой заход в порт Пирей (Греция). Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

За время посещения порта экипажи корабля и сопровождающего его спасательного буксира «Николай Чикер» пополнили запасы продовольствия и пресной воды.

«Заход продлился несколько дней, после которого североморцы продолжили выполнение поставленных задач в Средиземном море», — говорится в сообщении. Отмечается, что ранее экипажи провели учения по поиску подводных лодок и противовоздушной обороне.

Первый для новейшего российского фрегата поход начался 30 декабря 2020 года и проходит под флагом начальника штаба соединения ракетных кораблей Северного флота капитана первого ранга Владислава Малаховского.

К настоящему времени фрегат «Адмирал Флота Касатонов» и буксир «Николай Чикер» прошли около семи тысяч морских миль.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший фрегат ВМФ России «Адмирал флота Касатонов» 18 января зашёл с деловым визитом в город-порт Алжир — столицу одноимённого североафриканского государства.

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