Скопье, , 03:18 — REGNUM Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев 5 февраля рассказал о предстоящей реформе образования.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, среди ее целей были названы модернизация модели преподавания по образцу развитых стран Европы и мира, а также культивирование принципов равенства, в том числе равенства полов, и мультикультурализма.

По словам Заева, та часть общественности, которая считает образовательную реформу поспешной неправа, поскольку, по его мнению, она уже запоздала.

Глава правительства Северной Македонии заявил, что реформы будут проводиться в интересах детей и позволят им максимально проявить свой потенциал и построить карьеру.

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