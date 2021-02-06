Вашингтон, , 03:10 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп не должен получать секретную информацию от разведсообщества, заявил действующий глава Белого дома Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

«Думаю, что нет нужды проводить для него секретные брифинги. В чем ценность проведения для него секретных брифингов? Какое это будет иметь влияние, если только он не проговорится и не скажет что-нибудь?», — заявил он.

По словам Байдена, Трамп якобы является «неуравновешенным» и ведет себя неадекватно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Джо Байден заявил о намерениях заставить мир забыть о годах правления Дональда Трампа. Он пообещал проводить иную внешнюю и внутреннюю политику, нежели во времена экс-президента США.

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