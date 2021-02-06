Киев, , 03:05 — REGNUM Власти Украины заинтересованы в создании новых форматов переговоров по Донбассу и для этого готовы включить Польшу в один из таких «форматов», заявил 5 февраля вице-премьер Украины Алексей Резников в интервью агентству «Укринформ».

По его словам, Польша может принести пользу переговорам, поскольку вскоре будет председательствовать в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и «может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира».

Наряду с Польшей, сказал Резников, переговорный альянс могут дополнить Соединённые Штаты. По мнению чиновника, действующий «нормандский формат» уже не работает, а усилия участвующих в нём Франции и Германии не привели к прекращению войны.

Напомним, в России считают безальтернативными заключенные в 2015 году Минские соглашения, в соответствии с которыми Киев и две республики Донбасса обязались выполнить ряд условий для прекращения войны. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина упорно не желает выполнять взятые обязательства в части выполнения этих соглашений.

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