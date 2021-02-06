Приштина, , 03:53 — REGNUM В Косово 5 февраля состоялось первое судебное заседание в рамках дела об убийстве сербского политика Оливера Ивановича. Об этом сообщил журналистам албанского новостного агентства Telegrafi адвокат обвиняемой Сильваны Арсович Муса Дамати.

Заседание прошло в специальном департаменте по тяжелым преступлениям суда первой инстанции Приштины. По словам Дамати, на данный момент в рамках дела выдвинуто три обвинения.

Иванович был расстрелян 16 января 2018 года напротив штаба своей партии в Северной Митровице. В преступлении подозревают и сербские власти, и косоваров, однако расследование идет весьма неэффективно и отличается постоянным затягиванием сроком из-за несоблюдения процедурных формальностей.

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Политик был лидером партии «Свобода, демократия, справедливость». Обвинялся в причастности к преступлениям против мирного населения, совершенным в годы Косовской войны, однако Апелляционный суд аннулировал приговор и назначил проведение нового расследования.

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