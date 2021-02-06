Приштина, , 03:54 — REGNUM ЦИК Косово 5 февраля подтвердил, что все голоса в поддержку кандидата на пост премьер-министра Косово из рядов партии «Движение за самоопределение» лидера оппозиции Альбина Курти будут объявлены недействительными на досрочных парламентских выборах 14 февраля.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, кандидатура Курти не была одобрена ЦИК из-за прежних «проблем с законом» — политик был осужден условно.

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Тем не менее, в «Самоопределении» призывают своих сторонников (а это, по различным данным, от 43 до 51 и выше процентов голосов) голосовать за Курти, заявляя, что все голоса в его поддержку будут подсчитаны. Таким образом оппозиция намерена обеспечить моральную легитимность прихода к власти своего кандидата.

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