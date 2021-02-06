Берлин, , 02:47 — REGNUM Возможность отключения газопровода «Северный поток — 2» на случай необходимости рассматривают власти Германии. Об этом 5 февраля пишет немецкий журнал деловых новостей WirtschaftsWoche со ссылкой на осведомлённые источники.

По их информации речь идёт о «механизме», который позволил бы приостановить подачу газа с немецкой стороны, если Россия попытается «шантажировать» Украину сокращением поставок газа.

Издание сообщает также, что поиски такого «механизма» не означают отказ канцлера Германии Ангелы Меркель или министра иностранных дел страны Хайко Маас от завершения строительства газопровода.

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Ранее немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в администрации США написала, что в Вашингтоне могут начать диалог с Берлином для отмены санкций против «Северного потока — 2». По информации издания, от ФРГ попросят предоставить пакетное решение, в соответствии с которым поставка газа будет останавливаться при сокращении транзита через Украину.

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