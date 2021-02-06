Вашингтон, , 02:24 — REGNUM На объектах ВВС США будут усилены меры безопасности после проникновения неизвестного на «президентскую» военную базу Эндрюс, расположенную под Вашингтоном. Об этом со ссылкой на источники 5 февраля сообщает телекомпания CNN.

Отмечается, что в Военно-воздушных силах будет пересмотрен подход к контролю за обеспечением безопасности, затрагивающий все подобные объекты.

Ранее стало известно, что на территорию базы ВВС Эндрюс за несколько часов до прибытия туда президента США Джо Байдена проник неизвестный мужчина. Ему удалось пробраться в самолёт Boeing C-40 Clipper, который, по данным источника, не входит в президентский флот.

Нарушитель был задержан охраной базы и передан правоохранителям, которые вручили ему повестку о необходимости явки в суд для рассмотрения дела о незаконном проникновении на территорию военного объекта.

Напомним, что военная база ВВС США Эндрюс (штат Мэриленд) используется для перёлетов президента США и других высших чиновников страны.

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