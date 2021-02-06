Берн, , 01:42 — REGNUM Проходящий в Швейцарии Форум ливийского политического диалога избрал ливийского премьер-министра и трех членов президентского совета Ливии. Об этом заявила временный спецпосланник генсека ООН по этой североафриканской республике Стефани Уильямс 5 февраля на брифинге.

Главой правительства страны стал Абдель Хамид ад-Дбейба. Членами президентского совета избраны Муса аль-Куни, Абдалла аль-Ляфи и Мухаммед аль-Манафи. Последний займет пост председателя этого органа.

Указанные лица должны будут организовать проведение в республике общенациональных выборов 24 декабря 2021 года. У премьер-министра есть 21 день, чтобы представить на утверждение Палаты представителей Ливии программу правительства, а также имена новых министров.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля спикера Палаты представителей Акила Салех Иса принял решение уйти в отставку.

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