Вашингтон, , 01:46 — REGNUM Вашингтон осуждает высылку из России дипломатов Германии, Швеции и Польши, которые «наблюдали» за проходившими в Москве в январе несогласованными акциями протеста. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 5 февраля заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

«США осуждают выдворение сегодня из России трёх европейских дипломатов за наблюдение за январскими протестами. Это произвольный и неоправданный шаг — последнее отступление России от своих международных обязательств. Мы солидарны с Германией, Польшей и Швецией», — написал он.

Напомним, что 5 февраля МИД РФ объявил трёх европейских дипломатов — сотрудников диппредставительств Швеции, Польши и Германии — persona non grata в России. Основанием для их выдворения из страны послужило участие дипломатов в незаконных акциях в Москве 23 января 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель «самым решительным образом осуждает» решение Москвы о высылке трёх дипломатов, представляющих три государства — члена ЕС.

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